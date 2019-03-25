وزيرة إسرائيلية: علينا العودة لسياسة الاغتيالات

وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف

دعت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، الإثنين، الى العودة لسياسة “الاغتيالات” ضد قادة فلسطينيين.

وقالت ريغيف لإذاعة الجيش الاسرائيلي:” علينا العودة لسياسة القتل المستهدف”.

وجاء إعلان ريغيف مع مواصلة الجيش الاسرائيلي حشده قواته، على حدود قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي، في تغريدة على “تويتر”:” يعزز الجيش الإسرائيلي حالة الاستعداد والجاهزية في المجالات الهجومية والدفاعية لسيناريوهات متنوعة”.

وسبق للمتحدث الاسرائيلي أن أعلن استدعاء لواءين عسكرييْن، بعد تقييم أمني لإطلاق فلسطينيين صاروخا من قطاع غزة على وسط إسرائيل.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، الإثنين:” تم تنبيه أعضاء بعض وحدات الاحتياط إلى إمكانية استدعائهم للخدمة غير المجدولة، لم يصدر الجيش الأوامر الرسمية المعتادة لاستدعاء فوري، لكنه ينوه لهم بالاستعداد للانخراط في حالة حدوث تصعيد كبير – وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقوم فيها الجيش بذلك”.

وأضاف:” تم إرسال التنبيه إلى جنود الاحتياط الذين يخدمون مع الجيش النظامي- والذي قد يشير، بناءً على السوابق، إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للقيام بعملية توغل برية في غزة”.

وفي تصريح مكتوب لاحق قال أدرعي:” بالنظر الى تقييم الوضع، وكجزء من تدابير التأهب، قررت شعبة غزة (في الجيش الاسرائيلي) إغلاق طرقات ومناطق المجاورة للسياج الأمني”، في إشارة إلى حدود غزة