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وزيرة إسرائيلية: نعارض أي حل مع غزة دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس

وزيرة إسرائيلية: نعارض أي حل مع غزة دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس
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