وزيرة اسرائيلية: لا احب الامارات

ابدت وزيرة المواصلات الاسرائيلية ، ميري ريغيف ، اعجابها الشديد واثنت على نظام المواصلات في دولة الامارات العربية المتحدة ولكنها اعلنت عدم حبها لهذا البلد وانها لن تزوره ثانية

وقالت الوزيرة الاسرائيلية خلال مشاركتها في بمؤتمر "أراضي إسرائيل" ان نظام المواصلات رائع في الإمارات العربية المتحدة لكنها فاجات الحضور بالقول :

"كنت في دبي ، ولن أعود إلى هناك . أنا لا أحب هذا المكان ".

وزارت الوزيرة الاسرائيلية ريغيف امارة دبي قبل شهرين ، واطلعت على التقدم الذي تعيشه الدولة وحضرت حفل بيونسيه، كما كشفت انها زارت الدولة العربية في أكتوبر 2018 ، قبل التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة ، زارت ريغيف أبو ظبي كوزيرة للثقافة والرياضة كجزء من وفد الجودو الإسرائيلي إلى جراند سلام. وقد تم تصويرها هناك في المسجد ، وشوهدت فيما بعد تبكي أثناء عزف النشيد الاسرائيلي.