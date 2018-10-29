وزيرة الثقافة الاسرائيلية مولت تقسيم المسجد الاقصى وتستقبلها مساجد ابو ظبي.. صور
الوزيرة الاسرائيلية في ابو ظبي
مرتدية الحجاب.. استقبلت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية "ميري ريجيف" استقبال الفاتحين في أحد المساجد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقالت : "رسالة المسجد هي رسالة الأخوة والسلام".
تعد "ميري ريجيف" من قادة التطرف الاسرائيلي من حيث الخطورة على المقدسات في فلسطين المحتلة ، وتسلمت سابقا رئاسة اللجنة الداخلية في الكنسيت وهي صاحبة مشروع تقسيم المسجد الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي، وقد قامت بعقد 20 جلسة لتهويد الأقصى داخل الكنيست.
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