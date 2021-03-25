وزيرة الخارجية الليبية تصرح عن المرتزقة وتستقبل نظراءها الاوربيين

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش، ضرورة انسحاب "كافة المرتزقة" من الأراضي الليبية "بشكل فوري".

وشددت المنقوش على أن "رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية".

وأضافت: "اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها".

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا في طرابلس



ووصل وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى العاصمة الليبية طرابلس في إطار الدعم الدولي للحكومة الجديدة للبلاد.

وتأتي هذه الزيارة المشتركة بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي.

كذلك، تأتي الزيارة تزامناً مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن الملف الليبي سيكون على "الطاولة" في المحادثات الأوروبية نهاية الشهر الحالي