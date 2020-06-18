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وزيرة الصحة الفلسطينية: دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا

منشور 18 حزيران / يونيو 2020 - 08:05
ارتفاع إجمالي حصيلة حالات كورونا التي تم رصدها في الأراضي الفلسطينية إلى 750
ارتفاع إجمالي حصيلة حالات كورونا التي تم رصدها في الأراضي الفلسطينية إلى 750

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن دخول البلاد في موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أهمية تقيد المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وأكدت الوزيرة اليوم الخميس، حسب ما جاء على صفحة وزارة الصحة الفلسطينية على "فيسبوك"، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في الخليل والأخرى في نابلس، ما يرفع إجمالي حصيلة حالات كورونا التي تم رصدها في الأراضي الفلسطينية إلى 750.

وقررت الكيلة اليوم إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين كانوا متواجدين داخله، بعد تشخيص إصابة مؤكدة بالفيروس لأحد الكوادر الطبية فيه.

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