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وزيرة الهجرة المصرية تهدد من يتكلم عن بلادها بالنحر (فيديو)

منشور 23 تمّوز / يوليو 2019 - 01:37
وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم

أثارت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، جدلا بتصريحاتها خلال لقائها أعضاء الجالية المصرية في كندا، قالت فيها: "أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطع" مع إشارة بعلامة النحر

وفي مقطع فيديو نشره صحفي مصري في كندا يدعى محمد نصر على صفحته في موقع التدوينات "تويتر"، ظهرت مكرم وهي تتحدث إلى الجالية المصرية في كندا، قائلة: "لأننا ما عندناش غير بلد واحدة مصر اللي بتضمنا كلنا، ومصر اللي بتقربنا كلنا، ومهما اتغربنا ومهما روحنا وجينا، هتفضل البلد دي ساكنة في قلبنا، وما نستحملش ولا كلمة عليها، أي حد يقول برة كلمة على بلدنا؟.. يتقطع".

وقوبلت كلمة الوزيرة بتصفيق حاد من الحضور، فيما تعالت ضحكاتهم على إشارتها وتعبيرها الذي استخدمته بالـ"نحر".

المستشارة الإعلامية لوزارة الهجرة المصرية مها سالم، أكدت أن الوزيرة ستقوم بتوضيح حقيقة ما تقصد خلال لقاء تجريه اليوم الثلاثاء، مع الجالية المصرية في مونتريال.

وأكدت المستشارة الإعلامية أن حديث الوزيرة تم تأويله بطريقة خاطئة

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