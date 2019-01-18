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وزيرة برازيلية قلقة بشأن نقل سفارة بلدها في إسرائيل إلى القدس

وزيرة برازيلية قلقة بشأن نقل سفارة بلدها في إسرائيل إلى القدس
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