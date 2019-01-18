وزيرة برازيلية قلقة بشأن نقل سفارة بلدها في إسرائيل إلى القدس

القدس

قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا دياز يوم الجمعة إن القطاع الزراعي قلق من أن تؤثر خطة الرئيس جايير بولسونارو لنقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس على صادرات اللحوم الحلال إلى البلدان المسلمة.

وقالت دياز للصحفيين ردا على سؤال بشأن التداعيات المحتملة لنقل السفارة على التجارة مع البلدان العربية ”بالطبع يشعر القطاع الزراعي الذي أمثله بالقلق“.

وأضافت ”لا يمكن للبرازيل أن تخسر أسواقا. نحن في حاجة لفتح أسواق جديدة“.