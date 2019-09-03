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وزيرة لبنانية لمستشارة الاسد: عيرينا سكوتك

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:54
شدياق لشعبان: لم ننس بعد تآمرك وعلي مملوك وميشال سماحة لإرسال المتفجرات الى لبنان
شدياق لشعبان: لم ننس بعد تآمرك وعلي مملوك وميشال سماحة لإرسال المتفجرات الى لبنان

مي شدياق لبثينة شعبان: “عيرينا سكوتك أفضل”

بعدما قالت المستشارة للرئاسة السورية بثينة شعبان إن “لبنان بلد شقيق وصديق ونحن ولبنان بلد واحد، وسوريا عنوان وعاصمة للمقاومة ومعنية بما يجري في لبنان”، ردت عليها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق “هل من يُفهم بثينة شعبان أن لا عودة الى ما قبل 14 آذار 2005”.


وأضافت شدياق عبر “تويتر”، “لبنان وسوريا ليسا بلداً واحداً، اعتبار سوريا عنوان للمقاومة لا يعطيها حق أن تصبح معنية بما يجري في لبنان”.

وتابعت، “لم ننس بعد تآمرك وعلي مملوك وميشال سماحة لإرسال المتفجرات الى لبنان”، وختمت، “عيرينا سكوتك أفضل”.
 


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