وزيرة لبنانية لمستشارة الاسد: عيرينا سكوتك

مي شدياق لبثينة شعبان: “عيرينا سكوتك أفضل”

بعدما قالت المستشارة للرئاسة السورية بثينة شعبان إن “لبنان بلد شقيق وصديق ونحن ولبنان بلد واحد، وسوريا عنوان وعاصمة للمقاومة ومعنية بما يجري في لبنان”، ردت عليها وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق “هل من يُفهم بثينة شعبان أن لا عودة الى ما قبل 14 آذار 2005”.

هل من يُهفم بثينة شعبان أن لا عودة الى ما قبل14 آذار 2005

لا

لبنان وسوريا ليسا بلداً واحداً

اعتبار سوريا عنوان للمقاومة لا يعطيها حق أن تصبح معنية بما يجري في لبنان

لم ننس بعد تآمرك وعلي مملوك وميشال سماحة لإرسال المتفجرات الى لبنان!

#عيرينا_سكوتك أفضل

https://t.co/mx7uigCrj0 — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) August 31, 2019



وأضافت شدياق عبر “تويتر”، “لبنان وسوريا ليسا بلداً واحداً، اعتبار سوريا عنوان للمقاومة لا يعطيها حق أن تصبح معنية بما يجري في لبنان”.

وتابعت، “لم ننس بعد تآمرك وعلي مملوك وميشال سماحة لإرسال المتفجرات الى لبنان”، وختمت، “عيرينا سكوتك أفضل”.

