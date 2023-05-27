وزير أردني سابق: عفو ملكي خاص بمناسبة زفاف ولي العهد

عمان - البوابة - وكالات

توقع وزير أردني سابق اليوم السبت أن يُصدر الملك عبد الله الثاني عفوًا خاصًا عن بعض القضايا، احتفالًا بزفاف نجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على رجوة بنت خالد آل سيف.

وأشار الوزير السابق للشؤون القانونية، محمود الخرابشة، إلى أن توقعاته جاءت استنادًا إلى قراءته للمشهد العام في الأردن.

وأوضح الخرابشة أن قانون "العفو الخاص" يُصدره الملك بتوجيه من مجلس الوزراء، وهو يختلف عن آلية إصدار قوانين العفو العام.

وأضاف أن الجهات المسؤولة حاليًا تعمل على إعداد الكشوفات اللازمة لتحديد الجرائم أو المخالفات المشمولة بأحكام العفو الخاص.

وأكد الوزير السابق أن هذا النوع من العفو الخاص لن يشمل الجرائم الخطيرة مثل القتل والمخدرات والخيانة والتجسس.

وفيما يتعلق بالفروقات بين قانوني العفو العام والعفو الخاص، أوضح الخرابشة أن العفو العام يُزيل الجريمة وآثارها بشكل كامل ويُقضي عليها، في حين يزيل العفو الخاص العقوبة فقط دون إزالة الجريمة نفسها.

وبخصوص توقعات إصدار قانون للعفو العام، أوضح الخرابشة أنه إذا كانت هناك بوادر لمثل هذا القانون، فسيتم إعداده من قبل السلطة التنفيذية وتقديمه للسلطة التشريعية.

وأشار إلى أن قانون العفو العام يتم إعداده من قبل الحكومة ويُعرض على مجلس النواب ليتم الموافقة عليه، أو رفضه، أو تعديله.

وقال الوزير السابق: "إن الدستور ينص على أنه لا يُصدر أي قانون مالم يتمتع بموافقة مجلسي الأعيان والنواب ويتم صدقه من قبل الملك".

