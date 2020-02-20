وزير ألماني: دوافع مطلق النار في هاناو هي "الكراهية"

قال وزير الداخلية في ولاية هيس الألمانية، إن هناك دوافع كراهية وراء حادث إطلاق النار الذي وقع في بلدة هاناو، مشيرا إلى أن المشتبه به ووالدته عثر عليهما مقتولين بالرصاص في منزله.

وأضاف وزير داخلية هيس، بيتر بوث، أن التحقيقات جارية بشأن ما إذا كانت هناك أي رسالة تركها الجاني بشأن إطلاق النار، لافتا إلى أنه لم يستطع تحديد من الذي كان يزور حانات (مقاهي) الشيشة وقت الهجوم.

وقال بوث إن الجاني كان بحوزته أسلحة بشكل قانوني، وكان يمارس رياضة الرمي.

وأكدت النيابة العامة الألمانية أن منفذ الهجوم على مقهيين في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت جنوب غربي البلاد، ذو توجهات يمينية متطرفة، موضحة أن التحقيقات توصلت إلى أن هناك قرائن تفيد بأن منفذ الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، كان يتبنى أفكارا يمينية متطرفة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن منفذ الهجوم ترك رسالة تكشف عن "مواقف مشوشة، وكثير منها يحمل طابعا يمينيا متطرفا"، مشيرة إلى أن ضحايا إطلاق النار كانوا من الأكراد.