شتاينتز: "الاتحاد الأوروبي لا يمثل الدول الأوروبية. إنه منظمة لا يقودها أحد،

شن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الأربعاء، هجوماً على الاتحاد الأوروبي بسبب انتقاد التكتل لمعاملة الشرطة الإسرائيلية لمتظاهرين من عرب إسرائيل.

وقال في تصريحات إذاعية: "إذهبوا إلى ألف ألف جحيم".

وأضاف: "هذه هي قمة العصبية والنفاق، فالاتحاد الأوروبي هو نفسه الذي يتملق إيران ويساعدها في مواجهة العقوبات الأمريكية".

كان الاتحاد الأوروبي دعا الثلاثاء إلى "تحقيق سريع" في مزاعم تُفيد بأن ضابط شرطة كسر ساق ناشط اجتماعي من عرب إسرائيل خلال اعتقاله في مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وأوقفت الشرطة الناشط جعفر فرح خلال تعامل الشرطة مع محتجين من الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 48 كانوا يتظاهرون دعماً للمحتجين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال شتاينتز: "الاتحاد الأوروبي لا يمثل الدول الأوروبية. إنه منظمة لا يقودها أحد، وتعيش من أجل نفسها. الاتحاد الأوروبي أقل وديةً من الدول الأوروبية التي تشكلها".