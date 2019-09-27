وزير إسرائيلي يدعو لحكومة وحدة تحسبا لحرب وشيكة مع إيران

اعتبر شتاينتز العضو في حزب ليكود اليميني أن احتمال اندلاع نزاع أوسع نطاقا "سبب آخر لضرورة المسارعة وتشكيل حكومة وحدة شاملة الآن وعدم إضاعة شهور في المقاطعة والمناقشات".

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الجمعة من أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تقترب من نقطة الغليان وأن هناك حاجة لحكومة وحدة إسرائيلية للتصدي لتهديد حدوث نزاع في أعقاب انتخابات غير حاسمة في الأسبوع الماضي.

وتتهم وانشطن إيران بالمسؤولية عن هجوم في 14 سبتمبر أيلول استهدف منشأتي نفط سعوديتين وأعلنت يوم الخميس أنها سترسل أنظمة رادار وصواريخ باتريوت إلى المملكة لتعزيز دفاعاتها. وتنفي إيران ضلوعها في الهجوم.

وقال شتاينتز، وهو أيضا عضو في الحكومة الأمنية المصغرة برئاسة بنيامين نتنياهو، "نحن على شفا انفجار الوضع المتعلق بإيران".

وأضاف خلال حديثه لمحطة 102 إف إم الإذاعية في تل أبيب يوم الجمعة "فرص حدوث انفجار بين الأمريكيين والإيرانيين أو السعوديين والإيرانيين أو في منطقة الخليج، قد يصل لنا إن حدث، مسألة ملموسة وواقعية جدا"

وأشار شتاينتز العضو في حزب ليكود اليميني إلى أن احتمال اندلاع نزاع أوسع نطاقا "سبب آخر لضرورة المسارعة وتشكيل حكومة وحدة شاملة الآن وعدم إضاعة شهور في المقاطعة والمناقشات".

وجرى تكليف نتنياهو يوم الأربعاء بمحاولة تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة بعدما حصل على المزيد من دعم من أعضاء البرلمان يزيد قليلا على منافسه المنتمي للوسط بيني جانتس في الانتخابات التي أجريت في 17 سبتمبر أيلول.

ولم يفلح أي منهما بمفرده في تشكيل ائتلاف بأغلبية حاكمة أو إبرام اتفاق لتقاسم السلطة بهدف تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين.

لكن مع عدم وجود إقبال كاف من الناخبين على إجراء انتخابات ثالثة خلال أقل من عام ما لم تتشكل أي حكومة فقد يزيد الضغط الشعبي على نتنياهو وجانتس للتنازل وتوحيد الصف.

