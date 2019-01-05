وزير إماراتي يشبه ابن راشد بهارون الرشيد وغاندي ومانديلا

دعا القرقاوي إلى تدوين سير قادة الإمارات المتمثلين بالشيخ زايد، والشيخ راشد آل مكتوم

شبّه وزير إماراتي، نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاهير عبر التاريخ، منهم الخليفة العباسي هارون الرشيد، والزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، والزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي.

وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، محمد القرقاوي، في مقال نشر عبر صحيفة "البيان" تحت عنوان "محمد بن راشد.. مدرسة عالمية"، شبه ابن راشد أيضا بأفلاطون، وأرسطو، وسقراط.

وقال إن ابن راشد الذي ساهم في تأسيس حضارة دبي والإمارات، هو بالنسبة للمنطقة مثل إبراهام لينكون، وجورج واشنطن، وفرانكلين دي روزفلت، أبرز من أقام الولايات المتحدة.

واعتبر القرقاوي أن محمد بن راشد بنى حضارة في الإمارات، مضيفا: "الحضارات ليست بنيانا، وليست مدنا وبلدات، وليست صروحا ومشاريع فقط، بل هي القادة والحكماء والرجال الذين يقفون وراءها".

ودعا القرقاوي إلى تدوين سير قادة الإمارات المتمثلين بالشيخ زايد، والشيخ راشد آل مكتوم، وابنيهما محمد بن زايد ومحمد بن راشد.

وتابع: "نحن كإماراتيين شعب متواضع، ولا نحب الحديث أو التفاخر. ولكن في عالم اليوم، إذا لم تتحدث عن إنجازاتك وقياداتك فسيتحدث غيرك. لا بد أن تكون لدينا جهود وطنية حقيقية لترسيخ المنظومة الفكرية القيادية الإماراتية، وهذا جزء رئيسي من منظومة الفكر العربي الحديث، والتاريخ العربي الحديث".

وطالب القرقاوي بتصدير تجربة محمد بن راشد التنموية والقيادية إلى دول العالم، معتبرا إياها مثالا ناجحا من كل الجوانب.

وختم قائلا: "لدينا اليوم ثروة عربية اسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يحتاج فكره الكثير من الأمم والشعوب، مدرسة ستشكل عاجلا أم آجلا التاريخ الحديث للمنطقة العربية".

يشار إلى أن مقال القرقاوي جاء بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة عشر، لتولي محمد بن راشد إمارة دبي.