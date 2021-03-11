وزير الاعلام الأردني يعتذر عن تهديده ب"دحرجة رؤوس" مُسربي الوثائق الرسمية

توعد وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية صخر دودين ب"دحرجة رؤوس" الموظفين الذين يقفون وراء تسريب وثائق رسمية إلى وسائل الاعلام، مثيرا عاصفة انتقادات في وسائل التواصل التي شبهته بالحجاج.

ولم يشفع للناطق الذي يتولى أيضا حقيبة شؤون الاعلام في الحكومة توضيحه واعتذاره اللاحق عن العبارة التي استخدمها خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن الاجراءات الجديدة لكبح انتشار فيروس كورونا في المملكة، حيث بين ان العبارة كانت تعبيرا مجازيا وليس وعيدا بالمعنى الحرفي.

وقال دودين الخميس في تصريحات لموقع "عمون" الاخباري، إن "للغة العربية عظيمة وفيها الكثير من التعابير المجازية، مستشهدا بنص القرآن الكريم "قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا"، اذ لم يقصد بها اضرام حريق في الرأس، وانما هو تعبير مجازي.

الناطق باسم الحكومة صخر دودين يؤكد لحسنى استدعاء وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقيق في تسريب وثائق من رئاسة الوزراء لتقديم المتورطين للقضاء، ويأسف إذا كان تعبيره المجازي لم يُفهم وخدش شعور الناس. #أخبار_حسنى #دحرجة_رؤوس pic.twitter.com/VhyWQgRQnO — إذاعة حسنى (@husna_radio) March 11, 2021

وأكد دودين، "إن كانت هذه العبارة التي استخدمتها قد خدشت احساس أي من المواطنين الكرام والاحبة فإنني من خلال عمون اعتذر بشدة واستميحهم السموحة لأنني اردت ان اعبر بالطريقة العربية التي اعتدت عليها".

وأضاف، "يبدو أن اللغة العربية قد هجرت في الاونة الاخيرة وبات الناس يستغربون من يتكلم باللغة العربية الفصحى، ويعبر بكلماتها وبوقعها". وقال "ارجو أن يكون مفهوما أن ما قلته قصد به اتخاذ اجراء مشدد بهذا الأمر".

وزير الإعلام يفتقد لأخلاقيات الخطاب الاعلامي الرسمي المقاضاة تكون بالقانون ليست بقطع الرؤوس بما إنه احنا بدولة قانون

#دحرجة_رؤوس — محمد عنيزات (@m7md_3nezat) March 11, 2021

وزير الأعلام صخر دودين



أساء لنفسه قبل ان يسئ للشعب الاردني و الدولة الاردنيه#دحرجة_رؤوس @sakher_dudin #اقالة_وزير_الاعلام — Mnawer Abu alghanam (@Mnawerabualgha3) March 11, 2021

وبين دودين أن وحدة الجرائم الالكترونية تواصل عملها حتى صباح الخميس، وسيتم احالة من ثبت تورطهم بتسريب الكتاب الى القضاء العادل النزيه، مؤكدا أن الجميع تحت القانون ونحتكم اليه.

وأكد أنه من الان فصاعدا لن تمر مثل هذه التسريبات هباء وانما سيكون هناك اجراءات مشددة جدا.

أنا أتمنى إقالته لانه كان سفير لدى الكيان الصهيوني لمدة أربع سنوات هذا سبب واضح أتوقع 🤚🏻.#دحرجة_رؤوس #اقالة_وزير_الاعلام #وزير_الاعلام — عواد محمد السحيم (@awadalsuheim) March 11, 2021

الحجاج بن يوسف الثقفي _ فرع الأردن #دحرجة_رؤوس pic.twitter.com/rjYYOQAL0O — Mohammed migdady (@MigoMigdady) March 10, 2021

وشكر دودين جميع من اشتبك مع هذا الأمر سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية، من خلال الانتقادات الكثيفة للعبارة، مؤكدا أن "هذا يدل على أن الشعب الأردني مثقف وحر، ولديه الحرية ليقول ما هو مناسب، مثبتا من خلال هذا الأمر أن لديه رقابة شعبية فوق الرقابة المفروضة على الحكومة، وتفرض حتى على الكلمة الأمر الذي يضع مسؤولية مضاعفة عليها".

يا اخي حرام عليكم تجيبوا وزراء (دج حكي) لا دورات ولا تأهيل عالأقل علموهم كيف يخاطبوا الجمهور

أ.ح.ز#دحرجة_رؤوس — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) March 10, 2021

وجاء توضيح واعتذار الوزير لتهدئة الانتقادات الواسعة التي اثارها استخدامه لعبارة دحرجة الرؤوس على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

خانه التعبير وهذا ليس تهديد للشعب الأردني وإنما لبعض الموظفين غير المؤتمنين الشعب الأردني ما بتهدد لا منه ولا من الأعلى منه — maher alhawamleh (@mhawamleh) March 11, 2021

وتصدر وسما "#دحرجة_رؤوس" و"#إقالة_وزير_الاعلام" موقع تويتر في الأردن، ومحاكاة مقولة الحجاج بن يوسف الثقفي بقوله: "إني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، وإني لأرى الدم يترقرق بين العمائم واللحى".

وبينما لم تخل التعليقات التي حملها موقعا تويتر وفيسبوك من روح الدعابة والطرفة، الا انها كانت تفوح منها رائحة التصيد لدى البعض، في حين كشفت بالفعل ضحالة المعرفة باللغة العربية لدى الكثيرين.

