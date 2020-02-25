وزير اسرائيلي يتعهد باعادة احتلال غزة

كشف وزير إسرائيلي النقاب، مساء الثلاثاء، عن نية كيانه معاودة احتلال قطاع غزة، مرة أخرى.

وقال وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، جلعاد أردان، مساء اليوم، الثلاثاء "إنه من المحتمل الخروج في عملية عسكرية لاحتلال قطاع غزة، بعد الانتخابات".

في إشارة إلى إجراء إسرائيل انتخابات برلمانية للكنيست، في الثاني من مارس المقبل، وهي الانتخابات الثالثة خلال عام واحد فقط.

وادعى الوزير الإسرائيلي، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، أن التهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة لم تعد مجدية، أو ممكنة لأن حماس لم تتحمل المسؤولية.

كما كشفت قناة عبرية النقاب عن إعداد الجيش الإسرائيلي لخطة كاملة للسيطرة على قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء الثلاثاء، بأن يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، قد أكد أن بلاده أعددت خطة شاملة للسيطرة على كامل قطاع غزة لمدة عدة أسابيع، من أجل إسقاط حكم حركة حماس وتدمير صناعة الصواريخ إذا لم يكن هناك خيار آخر.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أكد أن الشكوك تساوره بالنسبة لنجاح التهدئة في قطاع غزة، قائلا إنه لا يمكن الاعتماد على منظمات "إرهابية".