وزير الأمن الإسرائيلي محذرا حزب الله: "سنعيد لبنان للعصر الحجري"

في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف جالانت، تحذيرات قوية موجهة إلى حزب الله اللبناني.

وأعرب جالانت خلال تصريحاته لوسائل الإعلام عقب جولة تفقدية على الحدود الشمالية، عن تحذيره الشديد لحزب الله وزعيمه حسن نصرالله قائلاً "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئ".

وتابع جالانت قائلاً: "لقد ارتكبوا أخطاء في الماضي، ودفعوا أسعارًا باهظة جدًا". وذلك في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة والتصعيدات السابقة بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات عقب التوتر بين الجانبين بعد وضع حزب الله خيمة على الأراضي اللبنانية المحتلة قرب مزارع شبعا، كما أنها تحمل الحزب المسؤولية عن أي تصعيد قد يحدث على الحدود.

من جهة أخرى، أكد جالانت بشدة على استعداد إسرائيل للتصدي بكل قوة لأي تصعيد أو صراع على الحدود، مشددا على أن قواته لن تتردد في استخدام كل وسائلها لحماية الأمن الوطني وضرب حزب الله وحماية مواطني إسرائيل.

إلى ذلك، شدد على أنه إذا نشأ أي تصعيد أو صراع على الحدود فإن قواته ستعيد لبنان إلى العصر الحجري.

وكشف جالانت أنه قام بزيارة صباحية إلى الحدود الشمالية لمتابعة الأحداث والتطورات التي جرت مؤخرًا بعناية، مشيدا بالقيادة العسكرية وأكد أنها متميزة وقادرة على حماية البلاد بشكل فعال.

وختم جالانت تصريحه بالتأكيد على وحدة وتماسك الجهود فيما يتعلق بأمن إسرائيل، مؤكدًا أن العدو يجب أن يدرك أنه عندما يتعلق الأمر بأمان بلادهم، فإن جميع المواطنين والقوات متحدون في هذا السياق.

