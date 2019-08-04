وزير الأوقاف الأردني: مقام النبي هارون لا يزال مغلقا

نفى وزير الأوقاف الأردني، عبد الناصر أبو البصل، السبت، السماح بدخول أي سائح لمقام النبي هارون، المغلق منذ الخميس الماضي، بعد انتشار فيديو لسياح إسرائيليين يؤدون طقوسًا يهودية فيه.

جاء ذلك في تصريح من الوزير الأردني، عبر الهاتف من السعودية، حيث يرأس بعثة حج الأردن.

وقال أبو البصل: “المقام (في محافظة البتراء- جنوب) لا يزال مغلقًا، منذ صدور القرار بإغلاقه”.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن محاولات تبذلها السفارة الإسرائيلية لدى الأردن لتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى المقام.

وبجانب الإغلاق، شمل قرار الوزير الأردني تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

وقال الوزير، في بيان حينها، إن القرار جاء “على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة بذلك”.

واستنكرت الوزارة ما حدث داخل مقام النبي هارون، مؤكدة “رفضها الشديد” لمثل تلك التصرفات المرفوضة.

وشددت على أنها ستقوم “بفتح تحقيق حول ما حدث، ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام”.

وتداولت مواقع إخبارية محلية فيديو يظهر فيه حوالي 500 سائح إسرائيلي وهم يؤدون طقوسًا يهودية في المقام.

ومقام النبي هارون هو ضريح تاريخي يقع على أحد جبال البتراء، ويُعتقد بأنه للنبي هارون.‎

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام جرى توقيعها عام 1994، لكن العلاقات بين البلدين تشهد توترًا، خاصة جراء انتهاكات السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، والذي تتولى المملكة مهمة الوصاية عليه. (الأناضول)