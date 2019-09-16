وزير الأوقاف السعودي يصف السيسي بـ"المجاهد العظيم"

وصف وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالرئيس المجاهد.



وأضاف خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية في المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، الذي انطلقت فعالياته الأحد من القاهرة أن "السيسي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ علي الدين والتراث من الشر والإرهاب".



وأوضح آل الشيخ في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته على أسس العدل ومحاربة الفساد، لذلك لا بد وأن يراعي في بناء الدول الحديثة الاجتهاد في البحث والفتوى، لأن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، وهكذا فعل عمر بن الخطاب والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.

وأكد أن بناء الدول لا يكون بالتكاسل وإنما بالجهد والعرق وبناء القوى العسكرية.

يذكر أن المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، انطلقت فعالياته الأحد من القاهرة، تحت رعاية السيسي.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، الذي وصفه آل الشيخ بأنه جاء في وقت مهم بسبب الأفكار التي بثتها جماعات الإرهاب والتطرف، موجها الشكر لمصر على اختيارها موضوع المؤتمر، بحسب قوله.