وزير الإقتصاد الأردني: نتعرض لهجوم سيبراني بصورة يومية

أكد وزير الإقتصاد الرقمي الأردني، أحمد الهناندة، أن بلاده تتعرض لهجوم سيبراني، وأن الحكومة تقوم بالدور المطلوب منها، وتتخذ الإحتياطات اللازمة.

وقال الهناندة: "الحكومة تتوقع الهجوم السيبراني بصورة يومية، وهي جاهزة لصد هذا الهجوم، ولديها الخطط التي تتبعها للتعامل مع ذلك".

وأشار الهناندة، إلى مركز الأمن السيبراني، وقسم مختص في وزارة الاقتصاد الرقمي، يتابع أولا بأول تلك الهجمات.

وبين الوزير الاردني، خلال مؤتمر صحفي عقد في دائرة الضريبة والمبيعات لإطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تطبق أعلى معايير أنظمة الأمن السيبراني العالمية، وأنها لا تقل عن أي دولة متقدمة في حداثة الأنظمة المستخدمة لحماية البيانات الشخصية والمنشآت الحساسة من أيّ هجوم سيبراني.

وقال: "نتعرض للهجوم - وهذا طبيعي- حيث إن كل مواطن يتعرض للهجوم أيضا بصورة يومية، ونحن كحكومة نتعرض للهجوم، ونأخذ الاحتياطات اللازمة من خلال تطبيق الأنظمة الحديثة لحماية البيانات والأنظمة الحساسة".