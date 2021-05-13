وزير الاستخبارات الإسرائيلي: رفضنا كل مبادرات وقف إطلاق النار

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، رفض أمس كل مبادرات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال كوهين في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي “بالأمس قررنا بالإجماع الرفض المطلق، لجميع المبادرات المختلفة لوقف إطلاق النار”.

وأضاف “انتهي الوقت الذي تتم فيه الأمور، بناء على طلب (حركة) حماس”.

وتوعد كوهين بوصول الجيش الإسرائيلي إلى قادة “حماس” في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الاجتماع، الذي عقد الأربعاء، قرر استمرار وتوسيع الهجمات على أهداف في غزة.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة، واندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الإثنين الماضي.

ومن أهم الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت بالاحتقان الحالي، صدور قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًّا في حي “الشيخ جراح”، الذي يعد أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها للسكان اليهود. (الأناضول)