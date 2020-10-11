وزير الاستخبارات الاسرائيلي: سنعارض بيع "إف-35" لقطر

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي اليوم الأحد إن بلاده ستعارض بيع الولايات المتحدة طائرات إف-35 الحربية لقطر.

وقال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن بلاده ستعارض أي صفقة لبيع مقاتلات إف-35 الأمريكية لقطر، مرجعا ذلك إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وأدلى كوهين بهذه التصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي عندما سئل عن تقرير لرويترز يفيد بتقديم الدولة الخليجية طلبا رسميا لواشنطن من أجل شراء الطائرات المقاتلة الشبح.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستعارض مثل هذه الصفقة، قال كوهين: “الجواب نعم. أمننا وتفوقنا العسكري في المنطقة هما أهم الأشياء بالنسبة لنا. منطقتنا لم تتحول بعد إلى سويسرا”.

وكانت تقارير تحدثت الأسبوع الماضي عن طلب قطر من الحكومة الأمريكية الموافقة على شراء مجموعة من الطائرات المقاتلة من طراز إف- 35 المتطورة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وقالت مصادر متعددة إن الحكومة القطرية قدمت رسمياً الطلب لشراء المقاتلات، ولكن لم يتضح عدد الطائرات التي تسعى قطر لشرائها.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن الصفقة المقترحة لم تتضمن أبداً ما يشير إلى أن قطر ستنضم إلى اتفاقيات التطبيع بين بعض الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقد تستغرق صفقة بيع الطائرات إف-35 سنوات للتفاوض والتسليم، مما يعطي أي إدارة جديدة في البيت الأبيض فسحة من الوقت لوقف الصفقات. ويتعين موافقة الكونغرس على أي صفقة بيع.

(رويترز)