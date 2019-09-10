وزير الاعلام السعودي يقيل داود الشريان

نقلت وسائل إعلام ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إن وزير الإعلام تركي الشبانة أعفى الإعلامي داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون

ونقل موقع ”المواطن“ الإلكتروني عن مصادر نبأ إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.

ولم توضح التقارير عن الاسباب التي تقف وراء اقاله الاعلامي السعودي البارز

ويعتبر الغامدي من الخبرات الشابة التي تدرجت في وظائف التلفزيون، ويمتلك من الخبرة التي تمكنه من قيادة قطاع التلفزيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون في المرحلة الحالية وفق ا لمصادر السعودية

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة الملك سعود لعام 1423هـ، كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإعلام، وعمل مخرجًا في القناة الرياضية عام 1423هـ ولمدة عام، ثم مدير الإخراج في قناة الإخبارية عام 1424 لمدة عام.

كما عمل خالد الغامدي مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير في قناة الإخبارية عام 1425 لمدة عام، ثم مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج في القناة الثانية السعودية عام 1426 لمدة عامين، ثم نائب مدير عام القناة الثانية السعودية عام 1428 لمدة ثلاث سنوات، ثم مساعد المدير العام لشؤون الأخبار والبرامج بالقناة الإخبارية عام 1431 لمدة ثلاث سنوات، ثم نائب المشرف العام على قناة الإخبارية عام 1434ولمدة عامين.