وزير الاوقاف المصري يوقف اماما صور مسجده فارغا بسبب مبارة المنتخب

عاقب وزير الاوقاف المصري احد الائمة بالايقاف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ،بعد ان قام الاخير بتصوير المسجد فارغا الا من الكراسي نتيجة غياب المصلين الذين فضلوا حضور مباراة للمنتخب المصري في كأس افريقيا

واتهم الوزير المصري الامام بـ سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وكان إمام مسجد في مصر أثار جدلا واسعا بعد بث فيديو من داخل أحد مساجد محافظة مطروح أثناء مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بدولة الكاميرون.

وظهر الإمام في الفيديو الذي بثه من داخل المسجد، يتحسر على اختفاء المصلين وجلوس الشباب على المقاهي لمشاهدة المباراة، وعلق قائلا : “كما ترون المسجد خال إلا من الكراسي الخاصة بكبار السن والآن كما تعلمون هناك مباراة بين مصر وكوت ديفوار”