وزير التسامح الاماراتي يحبط مواطن هم بتقبيله

ظهر وزير التسامح الاماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مشهد فيديو حيث اقدم على تصرف غريب مع احد المواطنين الذي هم لاستقباله في مجلس او ديوانية الا ان الوزير الاماراتي قابل اندفاع المواطن بتعالي وتكبر واكتفي بمصافحته قبل ان يبعده بشكل عنجهي

ولم يشر ناشر الفيديو الى توقيت الحادثة

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فيديو

شاهد.. تصرف غريب من وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تجاه أحد المواطنين #الإمارات pic.twitter.com/8ODt4apzqn — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 16, 2020