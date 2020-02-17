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وزير التسامح الاماراتي يحبط مواطن هم بتقبيله

منشور 17 شباط / فبراير 2020 - 10:48
وزير التسامح الاماراتي
وزير التسامح الاماراتي

ظهر وزير التسامح الاماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مشهد فيديو حيث اقدم على تصرف غريب مع احد المواطنين الذي هم لاستقباله في مجلس او ديوانية الا ان الوزير الاماراتي قابل اندفاع المواطن بتعالي وتكبر واكتفي بمصافحته قبل ان يبعده بشكل عنجهي

ولم يشر ناشر الفيديو الى توقيت الحادثة 

نتيجة بحث الصور عن وزير التسامح الاماراتي

 

 


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