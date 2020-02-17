وزير التسامح الاماراتي يحبط مواطن هم بتقبيله

ظهر وزير التسامح الاماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في مشهد فيديو حيث اقدم على تصرف غريب مع احد المواطنين الذي هم لاستقباله في مجلس او ديوانية الا ان الوزير الاماراتي قابل اندفاع المواطن بتعالي وتكبر واكتفي بمصافحته قبل ان يبعده بشكل عنجهي
ولم يشر ناشر الفيديو الى توقيت الحادثة
فيديو— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 16, 2020
شاهد.. تصرف غريب من وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تجاه أحد المواطنين #الإمارات pic.twitter.com/8ODt4apzqn
رجال سلم لو اراد مايسلم لم يصافحه ولكن مستعجل والشخص لقاه في الموقع الخطاء لو وقف مع كبار الشيوخ وكبار السن لسلم فشيوخ الامارات غنيين عن التعريف— 🇸🇦🇸🇦ابومحمد🇸🇦🇸🇦 (@Yh05088y1) February 16, 2020
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