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وزير التعليم الإسرائيلي يتّهم ليبرمان بـ”الاستسلام” لحماس

وزير التعليم الإسرائيلي يتّهم ليبرمان بـ”الاستسلام” لحماس
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