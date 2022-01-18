وزير الخارجية الأردني: أمن الإمارات جزءٌ لا يتجزأ من أمنا

أجرى نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكدّ خلاله إدانة الهجوم الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الذي استهدف مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشدّد الصفدي على تضامن المملكة الكامل ووقوفها المطلق إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من خطواتٍ لحماية أمنها، مُؤكداً أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جزءٌ لا يتجزأ من أمن المملكة.

وأعرب الصفدي عن أحّر التعازي بالضحايا، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.