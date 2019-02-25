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وزير الخارجية الأردني: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة

وزير الخارجية الأردني: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتر في المنطقة
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