وزير الخارجية الأمريكي يصل المغرب

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المغرب، مساء الإثنين، في زيارة تستمر يومين؛ لإجراء مباحثات رسمية.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه تم استقبال بلينكن من طرف الوزير ناصر بوريطة.

ويزور بلينكن، المغرب، ضمن جولة إقليمية شملت فلسطين وإسرائيل، وتمتد للجزائر.

وفي وقت سابق، أفاد بيان للخارجية الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن بلينكن سيجري مباحثات مع نظيره المغربي.

يشار أن وزراء خارجية الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والإمارات، والبحرين، والمغرب، اختتموا الإثنين، لقاءات لهم استمرت يومين بالنقب جنوبي إسرائيل، بإعلانهم استمرار تعزيز العلاقات بينهم، وإقامة “منتدى دائم بين الدول المشاركة”.