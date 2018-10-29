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وزير الخارجية الأميركي رفض الاستماع لتسجيلات مقتل خاشقجي

وزير الخارجية الأميركي رفض الاستماع لتسجيلات مقتل خاشقجي
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