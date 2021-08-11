وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة "تاريخية" للمغرب

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الى المغرب الأربعاء، في زيارة "تاريخية" هي الاولى لوزير من الدولة العبرية الى هذا البلد منذ اتفاقهما على استئناف العلاقات في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في تغريدة على تويتر في وقت سابق الاربعاء: "انطلق وزير الخارجية يائير لابيد على متن طائرة إلعال الإسرائيلية من مطار بن غوريون الدولي إلى الرباط عاصمة المملكة المغربية، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام 2003".

وأضافت إن لابيد "سيلتقي خلال الزيارة نظيره المغربي ناصر بوريطة، ويفتتح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، ويرافقه وزير الرفاه مئير كوهين وهو من أصول مغربية".

وكان لابيد قد قال في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء: " نتوجه إلى المغرب غدا في زيارة تاريخية، سندشن مكتب التمثيل الاسرائيلي في الرباط، وسنزور الدار البيضاء ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين".

وأضاف "أشكر جلالة الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته؛ سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل".

واعلنت إسرائيل والمغرب العام الماضي استئناف العلاقات بينهما بعد توقف منذ العام 2000.

وقال موقع "إسرائيل 24" الإسرائيلي الثلاثاء، ان زيارة الى المغرب ستستمر يومين ويرافقه فيها "وفد يضم مسؤولين في قطاعات متعددة، من بينها السياحة والعمل والصحة".

وسوف تُستهل "بزيارة ضريح الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني" بحسب الموقع الذي قال ان لابيد سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال الزيارة التي ستشهد كذلك توقيع 3 اتفاقيات لتعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف الموقع الإسرائيلي "يُنتظر أن يلتقي مسؤولون إسرائيليون مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية، نادية فتاح العلوي، ومسؤولين بوزارة الصحة المغربية، للتباحث بشأن مواجهة تداعيات وباء كورونا".

وتابع "في اليوم الثاني من الزيارة، سيفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي مكتب الاتصال الإسرائيلي، بالرباط".

وأضاف "كما يتضمن برنامج الزيارة أيضا، إقامة الصلاة يوم الخميس المقبل في أحد معابد مدينة الدار البيضاء (اليهودية)، ثم يختتم الوفد الإسرائيلي زيارته بمؤتمر صحفي في أحد فنادق العاصمة الاقتصادية".

ونقلت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه يتوفع أن تعلن المغرب عن رفع مستوى مكتبها التمثيلي في إسرائيل إلى مستوى سفارة، بمناسبة مرور سنة على اتفاق التطبيع في كانون الأول/ديسمبر المقبل.