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وزير الخارجية الإيراني يندد بعقوبات أمريكية "عبثية وغير قانونية"

وزير الخارجية الإيراني يندد بعقوبات أمريكية "عبثية وغير قانونية"
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