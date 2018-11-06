وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء بالعقوبات الأمريكية “العبثية وغير القانونية والمتحيزة في جوهرها”، في فيديو على يوتيوب.

وقال جواد ظريف في الفيديو المنشورة بالإنكليزية والفارسية إن “الإدارة الأمريكية تعتقد على ما يبدو أن فرض عقوبات شديدة على إيران سيلحق معاناة بأمتنا إلى حد يرغمها على الرضوخ لمشيئتها”.

وتابع “لقد تغلبنا على أوقات صعبة في وجه أربعين عاما من العداء الأمريكي، معتمدين فقط على مواردنا الخاصة، واليوم سنسهر مع شركائنا عبر العالم لضمان أقل قدر من المعاناة لشعبنا نتيجة هذا العدوان الأعمى”.

ورأى أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران “يدفع (واشنطن) نحو عزلة دولية أكبر”.

وقال إن الولايات المتحدة “ستندم على خطوتها غير العادلة” مشددا على أن العقوبات تهدف إلى “زرع الشقاق بين الناس ومع السلطة”.

ودعا الولايات المتحدة إلى مراجعة “دعمها غير المشروط” للسعودية وإسرائيل الذي يجعلها “تتغاضى عن فظاعاتهما المروعة”.

وذكر أن “أسلاف الرئيس (دونالد ترامب) باشروا وضع سياساتهم حيال إيران بالتحدي ذاته، لكنهم في نهاية الأمر تقبلوا واقع إيران واحترموه مع اكتسابهم خبرة في منصبهم”. (أ ف ب)