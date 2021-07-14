وزير الخارجية الاسرائيلي يستعد لزيارة المغرب

بدات وزارة الخارجية الاسرائيلية اتصالات مكثفة مع المملكة المغربية لترتيب زيارة وزير الخارجية يائير لابيد الى الرباط، بعد اسبوع من دعوة الاخير لنظيره المغربي ناصر بوريطة لزيارة إسرائيل.

وان تمت الزيارة فانها ستكون الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي بهذا الحجم إلى المملكة المغربية، وتكشف مصادر دبلوماسية اسرائيلية ان هذه الخطوة تتزامن مع توسيع التعاون الاسرائيلي المغربي، على رأسها انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الطرفين خلال أسابيع وفق ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل"

لا تعليق اسرائيلي مغربي رسمي على زيارة لابيد

ولم تعلق إسرائيل أو المغرب رسميا عن وجود ترتيبات لزيارة لـ"لابيد" إلى الرباط الا ان مصادر اعلامية عربية قالت ان الزيارة لن تتم الا بعد اسابيع وسيتم بحث تعزيز العلاقات الثتائية على المستويين السياسي والاقتصادي، ويبدو ان الامر سيتعلق بعزل وزير خارجية اسرائيل بعد اصابة احد مستشاريه بفايروس كورونا.

المغرب بانتظار تطبيق بايدن لتعهدات ترامب

يشار الى ان فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة دفع المغرب لوقف الاندفاع نحو التطبيع مع اسرائيل لمعرفة موقف الادارة الجديدة من التزامات دونالد ترمب بشان الصحراء الغربية وقررت التوقف عند فتح مكاتب اتصال من دون مراسم احتفالية معتبرا تلك المكاتب ليست تطبيعاً بل إعادة علاقات كانت موجودة سابقاً.

كما ان الملك محمد السادس بانتظار موقف بايدن من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي "الذي يعتبره الملك محمد السادس التزاماً وطنياً وأخلاقياً"

الاتفاقيات الموقعة بين المغرب واسرائيل

يشار الى ان تل أبيب والرباط اتفقتا على انطلاق العلاقات الدبلوماسية الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، والتعاون في مجال المياه، والاستثمارات واقامة رحلات جوية مباشرة

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات بينهما وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الطرفين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر 2020، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية بالتزامن مع

اعتراف بلاده بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.