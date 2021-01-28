وزير الخارجية البحريني يعزي اسرائيل بـ الهولوكوست

نعى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في رسالة الى تل ابيب قتلى الهولوكوست ، واعتبر انهم قتلو في جريمة نكراء ضد الانسانية

ونقلت مواقع اعلامية عبرية الرسالة المفاجئة من وزير خارجية البحرين الى نظيره الإسرائيلي بمناسبة ما يعرف بـ اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست.

رسالة مفاجئة

وأضاف موقع "I24" الذي نقل الخبر أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني فاجأ نظيره الإسرائيلي في رسالة رسمية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكست وقال فيها "مملكة البحرين تنعى ملايين الضحايا الذين قتلوا في الجرائم النكراء ضد الإنسانية وتتضامن مع الناجين وعائلاتهم، لا يوجد مكان لمعاداة السامية، العنصرية والتطرف، فقط للسلام والحب".

وذكرت الرسالة إلى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي أن "يوم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست الدولي هو تذكير دائم لمكافحة الكراهية، حتى لا نشهد ولا مرة فظائع كالتي نفذت في الحرب العالمية الثانية"، حسبما أفاد موقع "I24" الإسرائيلي.



وأضافت الرسالة التي بعثها الزياني "يوم إحياء ذكرى قتلى الهولوكست الدولي يقف كنصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، وكذكرى دائمة لواجبنا العالمي لمناهضة كل أشكال معاداة السامية والكراهية، حتى لا يشهد العالم كوارث مماثلة كهذه، اليوم، على ضوء رؤية السلام لجلالته الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتعاون مع شركاءنا في الشرق الأوسط، نحن مستمرون بزرع بذور التعايش، وبذلك نعرض للمنطقة والعالم أنه لا يوجد مكان للجهل والتطرف، فقط للسلام والتفاهم".

ولم يصدر عن وزارة الخارجية البحرينية أي بيان بهذا الشأن.

سنحيي في وقت لاحق من هذا الأسبوع اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، التي هلك خلالها ستة ملايين من أبناء شعبنا، وقد تجاوز عدد اليهود الذين يسكنون في دولة إسرائيل هذا العدد. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 24, 2021

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