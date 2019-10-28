وزير الخارجية التونسي: تونس لا تريد تصدير تجربتها للشعوب الأخرى

قال وزير الخارجية التونسي خمسي الجهيناوي اليوم الاثنين إن تونس لا تريد تصدير تجربتها في الانتقال الديمقراطي الى الخارج، في إشارة الى الاحتجاجات التي تجتاح دولا عربية.

وقال الجهيناوي، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تونس إن “التجربة التونسية هي تونسية محضة، وتونس لا تريد تصديرها”.

وتابع الوزير في رده بشأن الاحتجاجات التي تجتاح عددا من الدول العربية “لكن بما أنها (الثورة) حصلت في بلد الياسمين فإن رائحتها طيبة وبمكن أن تعبر الحدود لكن ليس لنا طموح في إعطاء الشعوب الأخرى دروسا”.

وأيقظت تونس التي تلقب ببلد الياسمين، شرارة الربيع العربي عام 2011 حينما أنهت الاحتجاجات الشعبية حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد أكثر من عقدين من صعوده إلى السلطة بانقلاب أبيض ضد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

وانتقلت عدوى الاحتجاجات بعد ذلك الى عدة دول عربية أخرى تطالب بإسقاط انظمة ديكتاتورية.

وعادت الاحتجاجات مجددا العام الجاري في دول الجزائر والعراق ولبنان ضد الفساد وللمطالبة بالحرية والتغيير.

وقال الجهيناوي “كل الشعوب تطمح إلى الحرية ولكن كل بلد له خاصيته”.

وشهدت تونس هذا العام ثاني انتخابات ديمقراطية رئاسية وثالث انتخابات تشريعية منذ بدء الانتقال السياسي والديمقراطي عام 2011. (د ب أ)