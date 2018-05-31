وزير الخارجية الروسية يدعو الزعيم الكوري الشمالي لزيارة روسيا

كيم جونغ اون يستقبل سيرغي لافروف في بيونغ يانغ

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يقوم بزيارة إلى بيونغ يانغ الخميس الزعيم الكوري الشمالي إلى زيارة روسيا، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية الروسية.

وصرح لافروف لكيم “تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعي سرورنا استقبالكم”، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وكتبت الوزارة على تويتر أن “كيم جونغ اون استقبل سيرغي لافروف في بيونغ يانغ”، مرفقة التغريدة بصور للرجلين وهما يتصافحان