وزير الخارجية الروسي وقيادي من فتح يبحثان استئناف عملية السلام

كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المكالمة التي تلقاها وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، من قبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ،وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية.

وقالت "الخارجية الروسية"، أن الجانبين "ناقشا المواضيع المتعلقة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك في ضوء المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المزمع عقده مطلع فبراير".

وذكر البيان أنه تمت الإشارة إلى أهمية عدم التباطؤ في عقد لقاء وزاري لرباعية الوسطاء الدوليين المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبحسب البيان فقد أكد الجانب الروسي تمسكه بموقفه الداعم للحق المشروع للشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة في حدود العام 1967 تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن