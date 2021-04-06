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وزير الخارجية السعودي في عمان لتأكيد وقوف بلاده إلى جانب الأردن

منشور 06 نيسان / أبريل 2021 - 08:58
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (يمين) مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (وسط) في العاصمة عمان.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (يمين) مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود (وسط) في العاصمة عمان.

أكد وزيرا الخارجية السعودي والاردني أن "أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات".

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان الثلاثاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان الذي حمل رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاهل الأردني تؤكد وقوف المملكة الى جانب الأردن في "مواجهة جميع التحديات".

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الرسالة التي حملها للملك عبدالله الثاني الأمير فيصل الذي وصل إلى المملكة الإثنين تؤكد "وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الاردن ومصالحه".

وأكد الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء "عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات".

وأكد الوزيران أن "أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات".

كلمات دالة:الاردنالسعوديةالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزالملك عبد الله الثاني

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