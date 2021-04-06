وزير الخارجية السعودي في عمان لتأكيد وقوف بلاده إلى جانب الأردن

أكد وزيرا الخارجية السعودي والاردني أن "أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات".

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان الثلاثاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان الذي حمل رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاهل الأردني تؤكد وقوف المملكة الى جانب الأردن في "مواجهة جميع التحديات".

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن الرسالة التي حملها للملك عبدالله الثاني الأمير فيصل الذي وصل إلى المملكة الإثنين تؤكد "وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الاردن ومصالحه".

حوار أخوي معمق مع وزير خارجية #السعودية الشقيقة @FaisalbinFarhan الذي وصل المملكة أمس حاملًا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. أكدنا تضامن المملكتين الشقيقتين في مواجهة جميع التحديات وتطوير العلاقات التاريخية في مختلف المجالات https://t.co/QU42b5oVsB — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 6, 2021

وأكد الصفدي والأمير فيصل خلال اللقاء "عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات".

وأكد الوزيران أن "أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما تقفان معا في مواجهة كل التحديات".