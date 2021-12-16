وزير الخارجية السعودي: لم نعقد لقاءات سرية مع الإيرانيين في الأردن

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الأنباء التي تداولتها وسائل اعلام مؤخرا، حول وجود لقاءات سرية عقدت في العاصمة الأردنية عمان، جمعت خبرء أمنيين من السعودية وايران.

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، أن الأردن استضاف مؤتمرا أمنيا شارك فيه عدة أشخاص من كافة الدول، وأنه لم يحدث هناك اجتماعات بين الخبراء السعوديين والإيرانيين.

وأوضح أن هناك سلسلة من المفاوضات المباشرة بين طهران والرياض سبق وأن تم الإعلان عنها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن السعودية منفحتة لأي حوار.

وكانت وسائل إعلام قد قالت إن السعودية وإيران عقدتا جلسة حوار أمني في عمان على مستوى الخبراء تناولت إجراءات بناء الثقة بين القوتين الإقليميتين.