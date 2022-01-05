وزير الخارجية السعودي ونظيرة الامريكي يبحثان أوضاع المنطقة

تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبحث الطرفان خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة و"سبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك".

وناقش الوزيران خلال الاتصال "العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم".

والشهر الماضي أكدت الخارجية الأمريكية وقوف الولايات المتحدة إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، معتبرة أن الحوثيين هم العائق الذي يحول دون تقدم الحل الدبلوماسي في اليمن.