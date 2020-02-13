وزير الخارجية السعودي يتحدث عن العلاقة مع اسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، إن المملكة تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لنا بإسرائيل، مؤكدا أن سياسة السعودية حول القضية الفلسطينية ثابتة.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في تصريحات لقناة لـ"العربية" أنه ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.

وكانت اسرائيل قد روجت عن لقاء لبنيامين نتنياهو مع زعيم عربي ليدعم موقفه الانتخابي الشهر المقبل وتحدثت عن ولي العهد محمد بن سلمان الذي سيتلقى اتصالات من مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي ليطلب منه ذلك

إلى ذلك، أكد الوزير السعودي ترحيب المملكة بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال إن إيران عدو للجميع.