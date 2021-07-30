وزير الخارجية السعودي يلتقي سعيّد ويؤكد دعم المملكة لتونس

اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد في العاصمة التونسية الجمعة، احترام المملكة للقرارات التي اتخذها الاخير، ووقوفها إلى جانب تونس.

ومساء الأحد، أعلن سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحا للمسار".

وقال بن فرحان، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في "فيسبوك": إن ما يحدث في تونس شأن داخلي وأمر سيادي"، معبّرا عن "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس".

وأضاف: "أكدت للرئيس قيس سعيد احترام السعودية لكل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعتبره أمرا سياديا."

وأردف بن فرحان: "نقلت إلى فخامته (سعيّد) وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها"

وتابع: "المملكة تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف بما يحقق العيش الكريم والازدهار للشعب التونسي الشقيق".

وأشار بن فرحان، إلى أن "المملكة تقف مع تونس في مواجهتها للتحديات الصحية والاقتصادية بما يحقق آثارها على الشعب التونسي".

ودعا المجتمع الدولي، "للوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف الصحية الصعبة" في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا.