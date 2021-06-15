وزير الخارجية العراقي يدعو دول الجوار لحوار في بغداد لتقريب وجهات النظر

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، دول الجوار لبلاده لعقد حوار في بغداد لتقريب وجهات النظر.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى سامح شكري وزير خارجيَّة جمهوريَّة مصر العربيَّة، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر”، لافتا إلى أنه “جرى بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة، والحرص المُتبادل على تطويرها في جميع المجالات”.

وأضاف، أن “الجانبين بحثا آخر التطوُّرات بالمنطقة، وضرورة بذل الجُهُود من أجل الحفاظ على الأمن، والاستقرار، والعمل باتجاه حلحلة المشاكل، والأزمات من خلال اعتماد الحوار، وعدم التصعيد؛ لأنّه لا يخدم المنطقة، كما شدَّدا على أهمِّية تعزيز التشاور، والتباحث حول عدد من القضايا الإقليميّة التي تهمُّ البلدين”.

وأكد الوزير وفقا للبيان، “حرص العراق على تعزيز التشاور مع مصر؛ إيماناً بالدور الفعّال الذي تضطلع به في المنطقة”، مُشيراً إلى “أهمية عقد القمة الثلاثيّة ما بين العراق، ومصر، والأردن، داعياً إلى عقد حوار يجمع دول الجوار العراقي في بغداد لتقريب وجهات النظر وتعزيز آلية الحوار والتفاوض لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة”. ( دب ا)