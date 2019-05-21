وزير الخارجية العماني يحمل رسالة من ترامب الى الايرانيين

يبدو ان الحراك الدبلوماسي الابرز قد بدأ في الظهور محاولا التهدئة بين الولايات المتحدة وايران، بعد ان تصدر وزير الخارجية العماني المشهد في زيارته إلى طهران فيما اعلن العراق عن محاولات النهدئة وليس الوساطة بين الطرفين

زيارة عمانية الى طهران

في زيارة مفاجئة التقى وزير خارجية عمان نظيره محمد جواد ظريف وشددت تقارير اعلامية ايرانية ان الوساطة الايرانية حاضرة مع الولايات المتحدة بعد اتصال بين وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بالسلطان قابوس

وقال موقع "انتخاب" الإيراني المقرب من الإصلاحيين بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، حمل معه في زيارته المفاجئة إلى طهران، رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب!. فيما شددت السفيرة العمانية في الولايات المتحدة ان بلادها ستبدا في التوسط لازالة غمانة الحرب بين الطرفين

تهدئة عراقية

على صعيد متصل اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم إن بلاده سترسل وفدين إلى واشنطن وطهران للمساعدة "لإحتواء التوتر" بين البلدين.

وأكد عبد المهدي أن العراق يلعب "دور تهدئة" فقط وليس وساطة، علما انه أكد في وقت سابق أنه لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب، لافتا إلى أن المؤشرات التي حصل عليها من خلال المحادثات مع كلا الجانبين، تشير إلى أن "الأمور ستنتهي على خير" على الرغم من التصعيد الحالي للخطاب من الجانبين.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما بعدما أرسلت واشنطن قوات إضافية إلى الشرق الأوسط للتصدي لما تقول إنها "مؤشرات واضحة" على تهديد لقواتها من إيران.