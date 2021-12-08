وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر محاولا انقاذ العلاقات

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجزائر، الأربعاء، في محاولة الفرصة الاخيرة لتحسين العلاقات المتوترة منذ أشهر، بين البلدين

فرنسا تعتذر للجزائر

وتوترت العلاقات بين فرنسا والجزائر، واستدعت الجزائر أوائل شهر أكتوبر الماضي سفيرها في باريس، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، بعد ما وصفته بالتعليقات "غير المسؤولة" المنسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كان ماكرون قد تساءل عما إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، وقال إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس "كراهية فرنسا".

وكانت فرنسا قالت إن ماكرون أبدى أسفه لما نجم عن تصريحاته من جدل وسوء فهم وإنه "يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر".

لودربان يلتقي تبون ولعمامرة

وسيلتقي لودريان، في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون على ما أوضح المصدر لوكالة الانياء الفرنسية