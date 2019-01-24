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وزير الخارجية المغربي يؤيد الحوار بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وزير الخارجية المغربي يؤيد الحوار بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية
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