وزير الخزانة الأمريكي: سنفرض المزيد من العقوبات على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال منوتشين خلال زيارة لإسرائيل: “نفذنا حملة الضغوط القصوى للعقوبات. ولقد نجحت وتنجح وتحد من الأموال”.

وأدلى منوتشين بهذه التصريحات للصحافيين الواقفين بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حثه على زيادة الضغوط على إيران.

وقال منوتشين: “سنواصل الضغط أكثر وأكثر.. أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدا التي سنتابعها”. (رويترز)