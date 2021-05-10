وزير الداخلية الاردني والسفير السعودي يبحثان تسهيل حركة المواطنين بين البلدين

استقبل وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في مقر الوزارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بحضور وزير السياحة والاثار الأردني نايف الفايز.

وبحث الجانبان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات المتعلقة بالمنافذ الحدودية وسبل تسهيل مرور مواطني البلدين الشقيقين عبر المعابر البرية والجوية، بالاضافة الى المساءل ذات الصلة بالتعاون الأمني والشرطي وسبل دعمها وتعزيزها.

وثمن وزير الداخلية الأردني دور المملكة العربية السعودية الداعم ووقوفها المستمر إلى جانب الأردن في مختلف المجالات، مشددًا على أن هذا الدعم يأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وتطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه أكد السفير السديري، أن وحدة المصير المشترك بين البلدين تستدعي توحيد الجهود لا سيما في النواحي الأمنية وتبادل الخبرات بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور وتفعيل علاقات الشراكة التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، أعضاء اللجنة المشكلة من السفارة لاستقبال المواطنين السعوديين القادمين للأردن بعد السماح برفع تعليق سفر المواطنين.