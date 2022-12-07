وزير الداخلية التركي: قنبلة "اسطنبول" جرى تجميعها على الهواء مباشرة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن طريقة تصنيع القنبلة التي استخدمت في تفجير اسطنبول، مأخوذة بناء على تعليمات من مواقع التواصل الإجتماعي.

واضاف صويلو، خلال ندوة حول الجرائم الإلكترونية: "لقد تم تجميع القنبلة التي استخدمها الإرهابيون، عبر الهواء مباشرة"، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرى لدى الأجهزة الأمنية التركية، تبين أن القنبلة زرعت بالهاتف المحمول لأحد أعضاء حزب العمل الكردستاني تحت اسم حركي هو (حاجي) وهو مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح وزير الداخلية التركي، أن المشتبه بها بزرع القنبلة في شارع الاستقلال، بساحة تقسيم بمدينة اسطنبول، تدعي أنها كانت تحمل علبة شوكولاتة، وتنكر معرفتها بما كانت تحتويه تلك العلبة.

وأسفر الانفجار الذي وقع في 13 نوفمبر الماضي، وسط اسطنبول، عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 81، حيث وجهت السلطات التركية الاتهام لحزب العمال الكردستاني.

واعترفت المشتبه بها بعلاقتها بالعمال الكردستاني، ثم تم اعتقال شخصين بعد أسبوع من الحادث، يشتبه في مساعدتهم منفذي الهجوم الإرهابي على عبور الحدود التركية.