وزير الداخلية السعودي: نحن في مقدمة الدول في مجال مكافحة الإرهاب

أكد وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن نايف، أن المملكة استطاعت أن تكون في مقدمة دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب والفكر الضال والتصدّي للتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزير الداخلية قوله في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للبلاد(مرور 89 عاما على توحيد المملكة العربية السعودية)، إن "الأمن والأمان هما في الحقيقة الأساس والمرتكز للبناء والنمو والنهضة والتطور العلمي والاقتصادي والاجتماعي وكل مكونات الحياة".

وشدد الوزير على أن المملكة حرصت دائما على تحقيق مرتكزات الأمن من خلال قطاعاتها الأمنية لتحقيق الاستقرار، مضيفا أنها لا تزال "تواصل الجهود في هذا المسار بكل قوة واقتدار".